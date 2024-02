Najsilniejszy człowiek w Toruniu oskarżony! Strongman Tomasz B. pomógł prać brudne pieniądze, pochodzące z handlu narkotykami i dopingiem?

Czy to możliwe, by taka osoba świadomie uczestniczyła w przestępczym procederze? I to poważnego kalibru, bo dotyczącego handlu narkotykami i nielegalnym dopingiem sportowym?

Tomasz B. z Torunia to postać nie tylko szeroko znana, ale i szanowana w świecie sportów siłowych. Na koncie ma wiele sukcesów, w tym tytuł wicemistrza świata strongmenów (105 kg). To jednak nie tylko utytułowany siłacz, ale i popularny trener. W samym Toruniu natomiast znany jest również z prawdziwego zaangażowania na rzecz bezdomnych zwierząt.

Strongman Tomasz B. na ławie oskarżonych. Za co odpowiada przed sądem w Toruniu?

Jak niedawno informowaliśmy, w styczniu br. Daria B. i Marta H. przyznały się do prania brudnych pieniędzy i dobrowolnie poddały się karze. Usłyszały wyrok więzienia "w zawiasach". Ich sprawa z całego procesu została przez Sąd Okręgowy w Toruniu wyłączona do odrębnego procedowania. W tym momencie już jest zakończona - wyrok się uprawomocnił.

O co natomiast oskarżony jest strongman? On też odpowiada za pranie brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1,5 i 6 Kodeksu karnego - takie ma zarzuty). Według śledczych, to on skontaktował handlarzy z Darią B. i zapłacił jej za stworzenie wspomnianych kont bankowych.