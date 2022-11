Największe mundialowe hity. Te piosenki śpiewali wszyscy fani futbolu!

Futbolowe piosenki to nic nowego - zarówno starsi, jak i młodsi kibice, doskonale pamiętają nie tylko nowe, ale i starsze utwory. Już w latach 50. popularne stały się takie nagrania, jak "Trzej przyjaciele z boiska", czy "Bo mój chłopiec piłkę kopie". Prawdziwie wielkim hitem stał się utwór Maryli Rodowicz "Futbol" z 1974 roku, podobnie jak osiem lat młodsza "Tajemnica mundialu" Bohdana Łazuki ze słynnym "Entliczek, pentliczek, co zrobi Piechniczek? - tego nie wie nikt!".

Wiele piosenek powstało także przy okazji mistrzostw Europy. Wilki śpiewały "Idziemy na mecz", Krzysztof Krawczyk zapewniał, że "Lewandowski, gol dla Polski", a discopolowy kabareciarz Antoś Szprycha chwalił "Lewego" śpiewając o "Boskim Lewandowskim". Na Euro 2012 wybrzmiewała natomiast piosenka "Koko Euro spoko" grupy Jarzębina.

Mistrzostwa świata w Katarze skłoniły do zaśpiewania piosenki Marinę Łuczenko-Szczęsną. Żona Wojciecha, bramkarza naszej reprezentacji, nagrała "This Is The Moment".