Nareszcie. Płyniemy na drugą stronę Wisły. Prom w Czarnowie otwarty

Skoro tak, to płyniemy z Solca na drugą stronę

Dzięki promowi łatwiej dotrzeć na zakupy czy basen

- Czekaliśmy z niecierpliwością na uruchomienie promu – mówi. - Teraz wypad na basen czy na zakupy na drugą stronę to dla nas wielka frajda. Dotąd Solec był niby blisko, bo widać go było z naszej strony, a jednak daleko. Jak już się gdzieś wybieraliśmy, to raczej do Bydgoszczy lub Torunia. Ciekawe, ile będzie kosztował kurs na drugą stronę, po zakończeniu okresu bezpłatnego.