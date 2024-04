Tuż przed otwarciem Bulwar Filadelfijski zazielenia się. Niestety, są już pierwsze zniszczenia

Kiedy otwarcie Bulwaru w Toruniu?

Przypomnijmy, że Bulwar ma zostać oddany do użytku w poniedziałek, 29 kwietnia. Według harmonogramu prace związane z nasadzaniem zieleni mają zaś zakończyć się do końca maja, ale być może wykonawca uwinie się z tym szybciej.

29 kwietnia nie przejedziemy jeszcze przez cały Bulwar. Docelowo ma on być przejezdny w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości od Ślimaka Getyńskiego do Bramy Klasztornej do 20 kilometrów na godzinę, a dalej, do ulicy Warszawskiej, do 30 kilometrów.