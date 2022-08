Nie zapłaciłeś mandatu od policji? Możesz trafić za kraty! Sprawdź szczegóły!

Nie zapłaciłeś mandatu? Grożą tobie prace społeczne lub więzienie

Osoby, które notorycznie nie płacą mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy policji mogą trafić do aresztu. Co prawda od tej decyzji można się odwołać, przez co sąd ma prawo zmienić tenże wyrok na grzywnę lub prace społeczne, jednak wcześniej trzeba udowodnić, że kara za wykroczenie nie była adekwatna do wagi czynu. Co jednak dzieje się w przypadku, gdy taki delikwent odmówi wykonania prac społecznych?