Niebanalnie o mieście. Torunianie prowadzą "Podcast Miastowy"

- Właśnie oni zwrócili uwagę na jedną podstawową rzecz: na gęstość - zauważa Artur. - Miasto jest bowiem fenomenem koncentracji i to jest chyba kluczowe. Po toruńsku można zacząć od urodzonego tu Samuela Bogumiła Lindego, który pisał w swoim słowniku, że miasto to dużo ludzi i dużo budynków. Ma rację, ta myśl się nie przeterminowała. Wprawdzie ludzie zaczęli wyprowadzać się poza miasta, a tereny podmiejskie same stają się miastami, ale kto wie, czy nie wrócimy do sytuacji, gdy miasta znów zaczną się zagęszczać. Definicja Lindego będzie tym samym tak aktualna, jak nie była jeszcze nigdy. W tym fenomenie koncentracji jest jednak nie tylko koncentracja przestrzenna. Miasto to także koncentracja idei i aktywności. Moim zdaniem duszą miasta jest właśnie ta koncentracja ideowo-pomysłowotwórcza, która wypływa ze szkieletu, jakim jest koncentracja przestrzenna. Ważna jest jeszcze jedna sprawa: mało jest tworów tak naturalnych, jak miasto. W takim kontekście myślimy głównie o lesie czy strumieniu, a tymczasem także miasto jest właśnie czymś naturalnym, bo człowiek, jako element natury, nie potrafi wypracować dla siebie środowiska bardziej naturalnego. W tym sensie miasto staje się nawet koroną środowisk naturalnych. Nasi goście mówili więc o koncentracji, natomiast ja sam emocjonalnie jestem najbardziej przywiązany do słów "Miasto jest dramatem w czasie". Nie jest tylko strukturą w przestrzeni, ale właśnie dramatem w czasie. Bez tego czwartego wymiaru, czyli czasu, staje się czymś kompletnie niezrozumiałym. Dziś mamy wgląd tylko w niewielki wycinek tego fenomenu. On mógłby być w pełni dostępny tylko dla tego, kto jest poza czasem. Na najdalszym etapie tego wnioskowania możemy więc powiedzieć, że tak naprawdę jedynie Bóg widział Toruń i widzi go cały czas. My jesteśmy w mieście dziś, ale nie w mieście kiedyś - zauważa Artur Dobiegała.