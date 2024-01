Niebawem kwalifikacje wojskowe w Toruniu i Aleksandrowie. Kogo będą dotyczyć?

- Wezwania do stawienia się przed komisją na konkretny dzień i godzinę dostaną mężczyźni urodzeni w 2005 roku, czyli dziewiętnastolatkowie, oraz z roczników 2000 - 2004, którzy dotąd nie mieli ustalonych kategorii wojskowych - mówi szef Wydziału Rekrutacji i Promocji WCR w Toruniu mjr Armin Piątkowski. - Kwalifikacjami administrują samorządy, a nie wojsko. Do CT PARK trafią osoby z powiatu toruńskiego, do Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży torunianie, a do Centrum Kultury aleksandrowianie. Jeśli ktoś nie będzie w stanie stawić się przed komisją, będzie miał prawo przełożyć termin. O tym, jak to zrobić, zostanie poinformowany w piśmie wzywającym go do przyjścia.