Niedzielna akcja na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Rolnicy rozdawali wędliny, sery i... mówili o strajku

W samo południe w niedzielę, 3 marca, zjechali rolnicy na Rynek Nowomiejski w Toruniu.

- Jest nas około 30 osób, przede wszystkim z powiatu toruńskiego, spod Golubia-Dobrzynia i Lipna - wymienia Tomasz Zakrzewski, jeden z gospodarzy, akurat z Łążynka w gminie Obrowo (powiat toruński). - Zaplanowaliśmy happening, żeby powiedzieć o naszym strajku tym mieszkańcom miasta, którzy jeszcze nie do końca rozumieją, o co walczymy. Wiemy doskonale, że musimy iść do przodu i że Unia Europejska to też my, ale nie chcemy tracić przez to, że w niej się znajdujemy. Zielony Ład narzuca na nas kolejne wymogi, którym my nie możemy sprostać. Chodzi m.in. o ograniczenie do 50 procent możliwości stosowania środków ochrony roślin, gdzie już Europa i tak stosuje ich bardzo mało w porównaniu do reszty świata.