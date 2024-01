Nienartowicz: "Marszałek śmiałe wizje nakreślił, więc prezydenturą zainteresowany nie jest" [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ]

No dobra – można jeszcze przypomnieć, że eksposeł Kwiatkowski, gdy jako parlamentarzysta SLD na spadochronie w Toruniu i okolicy w roku 2019 wylądował, to w roli krytyka prezydenta Zaleskiego się ustawił. Bardzo ładnie mówiąc i wyglądając przez cztery lata w niej występował. I tylko zastanowić można się było, czy swoim głosem perorował, czy też trochę głosem dyrektora swojego biura poselskiego.

Znajomego wieść ta o mało o zawał nie przyprawiła. Chłop myślał, że o Kwiatkowskiego od tego dużego salonu rowerowego przy Szosie Chełmińskiej chodzi. Albo o innego, też z dwoma kółkami związanego, który tytuł mistrza świata w kolarstwie lat temu dziesięć zdobył. Ani trochę znajomy ów się nie spodziewał, że tym kandydatem na prezydenta Torunia eksposeł Kwiatkowski być ma. Ten, który na przełomie wieków prezesem Telewizji Polskiej był, którego „brunatnym Robertem” nazywano, a którego niektórzy dekady dwie temu do grupy trzymającej władzę zaliczali. I to by było na tyle.

A ta krytyka prezydenta Zaleskiego w wykonaniu ówczesnego posła Kwiatkowskiego nie tylko przymiarką kandydacką w Toruniu zaowocowała, ale wcześniej ciekawostką towarzyską się stała. W końcu panowie jako aktywiści z odcinka młodzieżowego z czasów słusznie minionych w stowarzyszeniu Ordynacka ręka w rękę dwie dekady temu przecież działali. Prezydent Zaleski – przypomnieć nie zaszkodzi - tak był w nie zaangażowany, że aż w godzinach pracy, podczas wizyty w Warszawie, w jego spotkaniu uczestniczył. Gdy „Nowości” mu to wytknęły, to się pokajał i więcej tego nie robił.

Niezależnie od tego senator Lenz, jako szef regionalnych struktur PO, w internetach znać dał, że partia kandydatów w kwietniowych wyborach samorządowych coraz intensywniej szuka. Zdjęcia z nasiadówki toruńskiego jej koła zaprezentował. No, no – zwłaszcza kandydata na prezydenta Torunia czas najwyższy znaleźć i pokazać.

Na zdjęciach z owej nasiadówki wiceministra Karpińskiego, czyli wiceszefa Kancelarii Premiera, nie sposób dostrzec. Nie było go, a więc zapewne robota w Warszawie go zatrzymała. Albo przygotowania do sobotniego słynnego Balu Mistrzów Sportu w stolicy. Najpotężniejszy z toruńskich wiceministrów, też w internetach i też na zdjęciach, znać dał, że z małżonką na nim się bawił. Cóż, gdyby nie werdykt wyborców z 15 października zapewne by do tego nie doszło.