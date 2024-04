Belweder w Toruniu otwarty w majówkę! Miłośnicy fortyfikacji zapraszają na sprzątanie i zwiedzanie fortu Jakuba

-Jako fundacja zajmujemy się dbaniem o stan fortyfikacji, dlatego tegoroczne święto pracy postanowiliśmy uczcić w wyjątkowy dla nas sposób. Wyruszymy na pierwszomajowy pochód do Fortu Jakuba. Tyle, że zamiast transparentów zabierzemy ze sobą sprzęt porządkowy. Dzięki uprzejmości Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu mamy wyjątkową możliwość dokładnego zwiedzania na co dzień niedostępnego fortu - zapowiada Anna Lamers, założycielka i członkini zarządu Fundacji Forteczne Dziedzictwo z Torunia. I zaprasza do wielkiej, społecznej akcji!

Start: godzina 10.00, 1 maja. Zbiórka przed wejściem do fortu, ul. Sowińskiego.