Nienartowicz: Polityczny syn marnotrawny prezesa ostatnio konsekwentnie po jego myśli głosuje

To już tydzień, jak Toruń najechała Lewica. I docenić ją należy, bo ona doceniła toruńską gastronomię.

Zobacz wideo: Ogródki letnie na starówce

A to u polityków rzadkie jest, niestety. Bo toruńscy politycy PiS, gdy niedawno z robakami wojowali, z mięskiem w którymś z lokali się nie zaprezentowali. Tak jak poseł Myrcha z PO, który z niemieckie i holenderskie schabowe krytykował, ale z polskim w którymś z lokali się nie pokazał. A ludzie Lewicy po tym, jak program pod pomnikiem Kopernika polansowali, poszli do kultowego baru przy Szczytnej, niegdyś barem mlecznym będącego. Czyli nie do restauracji dla elity. Wśród zwykłego ludu więc zupę i drugie danie zjedli. Z wazy, chochlą, posłance Scheuring-Wielgus i innym sam współprzewodniczący Czarzasty żurek nalewał. Była też do wyboru pomidorowa, ogórkowa i botwinka. A na drugie - ryba lub kotlet schabowy. Był to więc tradycyjny obiad polski, taki prawicowy. Cóż, w barze przy Szczytnej gościło starsze pokolenie Lewicy. Bo młodsze pewnie przy jakimś wegańskim daniu albo przynajmniej wegetariańskim, by się pokazało.

Słabo pokazują się ostatnio ludzie PiS-u. Prawie dwa tygodnie mijają, jak partyjny ul się odbył, a do toruńskiego elektoratu przekaz z niego nie wyleciał. Ten z zapowiedziami darmowych leków i autostrad oraz przemianie pięćset plus w osiemset. No, chyba w nie w PiS-ie wierzą??? A może mocniej przymiarkami kadrowymi do wyborów się zajęli. Jedynka dla tego prezesa z Warszawy, urodzonego w Elblągu, a posłem z Torunia i okolicy być chcącego, ponoć jest już pewna. Na kolejnych miejscach na tutejszej liście, jak wieść niesie, widzi siebie choćby radny Przybylski z sejmiku województwa. Intensywnie bywa tu i tam niczym wspomniany prezes. Także radny Jakubaszek z Rady Miasta na szturmowanie Sejmu w końcu zdecydować się ma, I też go będzie jeszcze więcej.

Miejsce na liście PiS-u może się też znaleźć dla posła Girzyńskiego. Czujni obserwatorzy zauważyli, że ten polityczny syn marnotrawny prezesa Kaczyńskiego ostatnio po jego myśli konsekwentnie w Sejmie głosuje. A to w sytuacji, gdy rząd ma tam większość niewielką, niedocenione być nie może. Poseł z kolei i dość dalekie miejsce na liście weźmie, bo w rozpoznawalność swą i umiejętność robienia kampanii wyborczej wierzy. Nie bez podstaw. A lista PiS-u na tych zaletach posła skorzysta, rzecz jasna.

Skoro przy pośle Girzyńskim, na uniwersytecie toruńskim pracującym, jesteśmy – przed tygodniem uczelnia oficjalnie centrum weterynarii otworzyła. Na inauguracji poseł Michałek i poseł Ardanowski się stawili. Pani poseł nie tylko tę uniwersytecką inwestycję wspierała, czyli pieniądze państwowe załatwiała, gdy jeszcze w koalicji rządowej była. A posłowi Ardanowskiemu – jak wiadomo – sprawy zwierząt bliskie są nad wyraz. Aż tak, że swoim podejściem do nich takiego ich miłośnika jak prezes Kaczyński wielce zdenerwować ponoć potrafi. Jak mało kto. W każdym razie przewodniczący Tusk w tym denerwowaniu prezesa szans z posłem Ardanowskim podobno najmniejszych nie ma, niezależnie od tematu.

Dla uniwersytetu inwestycja wspomniana ważna jest ogromnie, bo szanse na wielkie wybicie się między uczelniami i duży napływ studentów, daje. Mamy przecież czasy, w których weterynarze wzięcie wielkie mają, bo ludziska w domach coraz więcej nie tylko piesków i kotków trzymają, a losem wszystkich zwierzaków przejmują się na potęgę.

Co do uniwersytetu, to tydzień też mija, jak studenci na juwenaliach się bawili. No i chyba upadła ostatecznie towarzysząca tej imprezie tradycja zbierania przez przebierańców pieniędzy na skrzyżowaniach ulic. Mogli ją pandemia albo prezydent Zaleski, co rusz miasto rozkopujący, wykończyć. Albo po prostu studentów wielu do roboty zarobkowej poszło, więc potrzeby takiej zbiórki nie czują i czasu na nią nie mają. Bo skarbówki i wizji podatku od zrzutek na pewno się nie przestraszyli.