Noga z gazu! W Kujawsko-Pomorskiem będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Zobacz, gdzie?

Kontrole ruszają

Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia kontroli? Tego na razie nie wiadomo. W grudniu zakończył się montaż urządzeń w 13 województwach. Systemy są gotowe do prowadzenia pomiarów średniej prędkości, ich uruchomienie to kwestia najbliższych dni lub tygodni. Ich atutem, ze względu na zasięg oddziaływania i charakter prowadzonych kontroli, jest możliwość wpływania na zmianę zachowania kierowców, którzy muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. CANARD dysponuje teraz łącznie 74 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie w sumie ok. 400 km dróg.