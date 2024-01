Toruń. Pół dnia pił na działce, a potem wsiadł do auta. Uderzył w motocyklistę! Jest wyrok

Pan J.Ż połowę sierpniowego piątku spędził na działce, racząc się różnymi gatunkami piwa. Po południu wsiadł do samochodu, zabierając ze sobą jeszcze matkę. Dokąd najpierw pojechał? Do sklepu spożywczo-monopolowego...

Picie na działce, a potem jazda samochodem - skrajna nieodpowiedzialność

Do wydarzeń, które stały się przedmiotem sądowego postepowania, doszło w Toruniu 26 sierpnia 2022 roku. To był piątek. Jak odnotowano w opisie sprawy, część tego dnia pan Ż. spędził na działce. Co robił? Jak sam wyznał, konsumował różne gatunki piwa.