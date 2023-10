Nowa podstawówka w Toruniu będzie miała numer 12. To ta budowana przy Strzałowej

Nowa szkoła w Toruniu

Nowa podstawówka w Toruniu: będzie miała numer 12

Trwają też przygotowania do uruchomienia placówki przy Strzałowej od strony formalnej. Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła, na wniosek prezydenta Michała Zaleskiego, decyzję o założeniu Szkoły Podstawowej nr 12. Tak będzie się nazywać nowa placówka na lewobrzeżu.

Decyzja o założeniu wiąże się z wytyczeniem obwodu nowej szkoły. Jego granice wynikają z przepisów prawa oświatowego stanowiącego między innymi o drodze dziecka do szkoły. Nie może ona przekraczać 3 kilometrów w przypadku uczniów klas 1-IV szkół podstawowych i oddziału przedszkolnego funkcjonującego w podstawówce oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Przy ustalaniu granic obwodu SP nr 12 założono także, że uczniowie nie powinni przekraczać ruchliwej ulicy. Taką jest biegnąca w pobliżu ulica Łódzka. Celem tego założenia jest oczywiście zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi na lekcje.

Podstawówka przy Strzałowej: takie są granice jej obwodu

W SP nr 12 docelowo powstaną 32 oddziały, w tym te ogólnodostępne, sportowe, integracyjne oraz dwujęzyczne dla około 800 uczniów. Placówka będzie nimi sukcesywnie napełniana. W pierwszym roku szkolnym, czyli roku 2024/2025 powstaną oddziały klas I-VI. Do klas pierwszych "dwunastki" trafią dzieci z rekrutacji, a do wyższych uczniowie obecnych klas I-V z SP nr 14, nr 15, nr 17 i nr 34 mieszkujących w obwodzie szkoły ze Strzałowej. Z danych dyrektorów placówek wynika, że jest 218 takich dzieci.

By wypełnić SP nr 12 co najmniej do połowy docelowej liczby uczniów planowane jest uruchomienie w niej od roku szkolnego 2024/2025 oddziały "nieobwodowe", czyli oddziały sportowe na poziomie klasy I oraz klasy IV, a także oddziały integracyjne i dwujęzyczne. Czy te zamiary uda się zrealizować, okaże się po rekrutacji.