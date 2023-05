Nowe mieszkania w Toruniu. Gdzie powstają? Nie tylko na Jarze!

Na Skarpie, na Winnicy, a nawet na Rubinkowie - nowe mieszkania w Toruniu można kupić w wielu lokalizacjach. Sprawdzamy, gdzie powstają nowe bloki i ile obecnie trzeba zapłacić za wymarzone lokum.

Widok na Wisłę w cenie

Firma Lem-Bud właśnie ogłosiła nową inwestycję: to osiedle "Nobilis", na skraju Skarpy i Kaszczorka, u zbiegu ulic Turystycznej i Przy Skarpie. "Swój prestiżowy charakter zawdzięcza położeniu na wzniesieniu, z którego rozpościera się unikatowy widok" - chwali deweloper. Ceny mieszkań zaczynają się od 10 tys. zł za metr kwadratowy. Oferta jest bardzo szeroka - obejmuje zarówno większe, dziewięćdziesięciometrowe mieszkania, jak i mniejsze, niespełna pięćdziesięciometrowe. Bloki mają być gotowe w I kwartale 2025 roku. Co wyróżnia nowe osiedle na Skarpie to a niemal 200-metrowe przestrzenie wspólne obejmujące siłownię oraz część wypoczynkową, gdzie mieszkańcy mogą zaprosić gości i wspólnie zagrać w bilard czy obejrzeć film.

Widokiem na Wisłę chwali się też Budlex, który na Winnicy buduje "Vinea Apartamenty". W sprzedaży nadal są mieszkania o różnym metrażu. W sumie inwestycja na Winnicy składać się będzie z dwóch obiektów, które pomieszczą 48 lokali.

Marrow też inwestuje nieopodal Wisły - przy ul. Popiełuszki. Pod koniec 2022 roku tam, gdzie dawniej mieścił się salon KIA

(przeniesiony na Żółkiewskiego), rozpoczęły się prace nad inwestycją "Biały Port". To trzy kameralne budynki o różnych wysokościach (pięcio-, cztero- i trzykondygnacyjne). W ofercie znalazło się 41 mieszkań od 40 do 135 mkw., które będą oddane w stanie deweloperskim na wiosnę 2024 roku.

Nowe bloki powstają też na największym osiedlu domków jednorodzinnych w Toruniu - na Wrzosach. Fasterm Budownictwo realizuje tam inwestycję "Apartamenty Brzoskwiniowa". Budowę rozpoczęto na przełomie 2021 i 2022 roku, a, jeśli wszystko dobrze pójdzie, mieszkania mogą być gotowe w tym roku.

- Na osiedlu powstaną trzy budynki wielorodzinne. W każdym z nich znajdą się 24 mieszkania o powierzchniach od 37 do 84 metrów kwadratowych - informuje Beata Mika-Orłowska, specjalistka ds. sprzedaży mieszkań i marketingu w firmie Fasterm Budownictwo. W sprzedaży nadal są mniejsze, dwupokojowe mieszkania, jak i duże, dwupoziomowe apartamenty.

Na Rubinkowie wśród bloków z wielkiej płyty, Grupa Deweloperska PRES buduje nowoczesny, dwuklatkowy budynek z ponad 60 mieszkaniami o powierzchni od 36 do 82 mkw. Cena za metr kwadratowy waha się od 9190 zł do 10 690 zł. Własne lokum można mieć za 375 tys. zł. Rubinova przy ul. Donimirskiego będzie pierwszą inwestycją mieszkaniową na Rubinkowie od ponad 20 lat. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2024 roku.

Nowy budynek stanie też w miejscu dawnej kamienicy z pruskiego muru, przy ul. Antczaka. IQ Development realizuje tam projekt pod nazwą Kamienica 46. Powstanie tam 40 mieszkań, o metrażu od 37 do 60 mkw. z możliwością łączeń do nawet 150 mkw. W ofercie nadal można znaleźć również te najmniejsze metraże. Mieszkania powinny być gotowe w IV kwartale 2024 roku. Nadal kupić możemy też mieszkania, w, jak reklamuje deweloper, "samym sercu Toruniu". Chodzi o inwestycję przy ul. Grudziądzkiej 75, jednej z głównych arterii miasta. Firma Renova rozpoczęła budowę apartamentowca w maju 2022 roku. Chętni nadal mogą kupić niewielkie, dwupokojowe, trzydziestometrowe mieszkania, jak i większe, ponadsiedemdziesięciometrowe lokale. W sumie w trzypiętrowym budynku zamieszka 16 rodzin. Według planów inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Na osiedlu Jar wiele mieszkań do wyboru

Cały czas rozbudowuje się też osiedle Jar. Inwestują tam, chociażby spółdzielnie - Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała już do użytku kilkadziesiąt mieszkań przy Watzenrodego, kolejne czekają na nabywców. Cena za metr kwadratowy to ok. 8350 zł. Oddanie budynku planowane jest na październik 2024. W ofercie mieszkania od 46 do 62 mkw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik" stawia Osiedle "Nasze Miejsce" przy ul. Strobanda 12 w Toruniu, gdzie ceny mieszkań zaczynają się od 7900 zł za mkw. W sumie osiedle składać się będzie z ośmiu budynków, a inwestycję podzielono na cztery etapy. Pierwsze mieszkania gotowe będą w drugiej połowie tego roku.

Na Jarze inwestuje tam Lem-Bud, który ma jeszcze kilka mieszkań w sprzedaży przy ul. Strobanda, na osiedlu Harmonia - zarówno tych już ukończonych, jak i tych, które będą gotowe pod koniec roku. Murapol oferuje jeszcze ponad sto z przeszło 500 mieszkań na Osiedlu Smart, w tym część już gotowych do odbioru.

Na Jarze mieszkania na sprzedaż ma też Budlex (osiedle Naturia przy ul. Grasera).

Lewobrzeże w Toruniu łakomym kąskiem dla deweloperów

Cały czas można kupić mieszkania na Osiedlu Cztery Pory Roku, w pobliżu Okólnej, budowanym przez firmę Apro Investment - najtańsze już za ok. 300 tys. zł, najdroższe, 80-metrowe, za 656 tys. zł.

W sprzedaży pozostało też kilka mieszkań przy ul. Włocławskiej. Fasterm Budownictwo buduje tam Przystań Stawki. W ofercie mieszkania od ok. 37 do 60 mkw. Powinny być gotowe na początku przyszłego roku.

Na lewobrzeżu mieszkania zbudowała też Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Osiedle Letnia 2 położone jest przy ul. 63 Pułku Piechoty. Składa się z trzech budynków: dwa są już gotowe (pozostały ostatnie wolne mieszkania!), trzeci realizowany będzie w późniejszym terminie.

Marrow sprzedaje mieszkania na osiedlu Zielone Stawki przy Kniaziewicza. Pierwszy etap budowy dobiega końca. Lokatorzy powinni wprowadzić się do mieszkań latem. Koniec całej inwestycji zaplanowano na wiosnę 2024 roku. W sprzedaży pozostało zaledwie kilka lokali o metrażach od ok. 34 mkw. do ok. 56 mkw.

Grupa Deweloperska PRES przy ul. Podgórskiej stawia zespół czterech trzykondygnacyjnych bloków - ceny zaczynają się od 6500 zł za mkw. w przypadku dużych apartamentów o powierzchni ponad 90 mkw. Małe lokum poniżej 40 mkw. można mieć za 320 tys. zł. Pierwsi właściciele odebrali klucze do swoich mieszkań w kwietniu.

Gdzie jeszcze w Toruniu kupimy nowe mieszkania?

Przy Żwirki i Wigury, w miejscu dawnego zakładu "Torpo" rośnie osiedle Nowe Torpo. Mieszkania z II etapu cały czas można kupić - widełki cenowe wahają się od 9350 zł za do 10 780 zł za mkw.

Na terenie dawnego Tormięsu w górę pnie się osiedle Lubicka Apartamenty. W wysokich, siedmiopiętrowych blokach jest spory wybór mieszkań o różnej powierzchni.