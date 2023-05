Nowy abonament RTV 2023? Pojawił się konkretny pomysł zmian w przepisach. Zapłacą ludzie bez odbiornika? Oto szczegóły

Opłaty abonamentowe dla wielu osób są źródłem mniej lub bardziej zasłużonego poczucia niesprawiedliwości. Opłacając abonament RTV, trzeba to robić, jeśli jest się w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizora. Coraz częściej jednak wykorzystuje się tu telewizję satelitarną lub kablową i niekoniecznie korzysta się z samego telewizora.

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Czy przepisy trzeba zaktualizować?

Obowiązująca forma przepisów powstała w czasach, gdy właściwie nie zakładano pojawienia się telewizji streamingowych oraz tego, że realnie telewizja i radio będą odbierane bez udziału odbiorników RTV. Dzisiaj jednak wiele wskazuje na to, że obowiązująca ustawa wymaga poprawy. Zwrócił na to uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek. Wskazał on na to, że przepisy nie są sprawiedliwe, ponieważ obowiązek opłaty spoczywa na posiadaczach odbiorników radiowych lub telewizyjnych, a obecnie wiele osób korzysta z radia lub telewizji pomimo braku takiego odbiornika. - Chodzi o zmiany ustawodawcze, tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości i żeby system egzekwowania abonamentu był skuteczny. Powinna być gwarancja, że płaci go każdy zobowiązany, w sposób powszechny i sprawiedliwy - powiedział prof. Marcin Wiącek.

Ile wynosi abonament RTV?

Od stycznia 2023 roku miesięcznie zapłacimy:

Za odbiornik radiowy - 8,70 zł;

Za odbiornik telewizyjny lub radiowo-telewizyjny - 27,30 zł.

Abonament jest przypisany do osoby czy adresu?

Abonament jest przypisany bezpośrednio do konkretnej osoby, jednak gospodarstwo domowe jest rozpatrywane łącznie. Oznacza to, że jeśli w domu mamy kilka telewizorów i radio - obowiązuje nas jedna opłata niezależnie od ilości domowników. Dlatego też posiadacze radia i telewizora płacą jedynie wyższą stawkę za telewizję. Jednocześnie w przypadku firm prywatnych opłacie podlega każdy odbiornik z osobna.

Kiedy nie trzeba rejestrować telewizora?

Z konieczności opłacania abonamentu RTV są zwolnieni seniorzy po 75. roku życia, a także weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby w I grupie inwalidzkiej. Dodatkowo z opłat są zwolnieni emeryci po 60. roku życia, jeśli ich świadczenie emerytalne nie przekracza w skali miesiąca 50 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Odbiornik bez anteny - czy zapłacę?

W tym miejscu należy zaznaczyć, że teoretycznie opłacanie abonamentu RTV jest powiązane z odbiornikiem RTV. W przepisach nie uwzględnia się jednak tego, że coraz częściej takie odbiorniki w ogóle nie służą do odbierania klasycznej telewizji. Zamiast tego są wykorzystywane do grania w gry na konsoli i oglądania platform streamingowych bądź kanałów komercyjnych. Tym samym często w ogóle nie są wykorzystywane do oglądania telewizji publicznej - a to na nią idą pieniądze z opłaty abonamentu RTV.

Zdanie prawne

Na portalu Wirtualne Media pojawił się artykuł, w którym o obowiązek płacenia za SmartTV zapytano prawniczkę Aleksandrę Kolbusz z kancelarii Media. Tak zaznaczyła, że "obowiązek nie ma zastosowania" w tego typu sytuacjach. Największe wątpliwości budzi sformułowanie zawarte w ustawie "odbiornik dostosowany do natychmiastowego odbioru programu". Tu pojawia się problem: czy pomimo braku dekodera, satelity oraz anteny naziemnej można tu wliczać urządzenia pozwalające na uruchomienie telewizji internetowej? Zdaniem prawniczki jest tu jednak kluczowe to, aby telewizor nie był podłączony do urządzeń umożliwiających bezpośrednie odbieranie programu telewizyjnego. Można więc spokojnie streamować Amazon Prime Wideo, HBO Max, Disney+, Netflix czy też inne kanały streamingowe i nie wymusza to na nas obowiązku uiszczania opłaty abonamentu RTV. Podobnie wygląda sprawa w przypadku zwykłych telewizorów niepodłączonych do dekodera, satelity lub anteny naziemnej, a do których podłącza się np. laptopa. W takiej sytuacji urządzenie to pełni funkcję monitora nie zaś bezpośrednio telewizora.