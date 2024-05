Masz niższą emeryturę? Taka kara za unikanie tej opłaty!

Ilu Polaków płaci abonament RTV?

Obowiązkowe opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego jest faktycznie płacone jedynie przez co trzecią osobę, która jest do tego zobowiązana. Tak wynika z komunikatu podanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Czym jest abonament RTV?

Co, jeśli mamy kilka urządzeń?

Unikasz płacenia abonamentu? Ucierpi na tym Twoja emerytura!

O problematycznej sytuacji komunikuje "Dziennik Gazeta Prawna". Dotyczy to unikania wydatku w postaci abonamentu RTV przez osoby zobowiązane do jego opłacenia. Szczególnie jest to dotkliwe dla seniorów przed 75 rokiem życia. Okazuje się bowiem, że Urząd Skarbowy może ściągnąć należne za abonament pieniądze również od emerytów. Jak to robi?