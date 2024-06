O maratonach w sposób naukowy. "Sport sprawia, że ludzie są po prostu zdrowsi"

Wspominania pierwszego biegu nie zabrakło podczas konferencji naukowej "100-lecnie maratonu w Polsce", która odbyła się na Uniwersytecie WSB Merito. Wydarzenie zaproponowane przez TKKF Toruń było okazją do bardzo wielowątkowego spojrzenia na temat długodystansowego biegania - zarówno z punktu widzenia historii, w tym niezwykłych wspomnień zawodników, jak i fizjologii, czy dietetyki.

- TKKF zawsze współpracowało z Akademiami Wychowania Fizycznego i innymi szkołami wyższymi, bo to stamtąd dostawaliśmy sygnały, co jest potrzebne społeczeństwu dla zdrowia i dla dbania o aktywność fizyczną. Jako TKKF podkreślamy, że nie trzeba być mistrzem – że sport amatorski też jest bardzo ważny i sprawia, że ludzie są po prostu zdrowi. Właśnie to jest nasze przesłanie, również przy okazji tej konferencji. Toruń ma piękną maratońską tradycję, a ja zawsze powtarzam, że londyński organizator maratonu powiedział mi kilkanaście lat temu, że miasta, w których nie odbywa się maraton, są miastami jakby drugiej lub trzeciej kategorii. Toruń ma maraton od stu lat i jest to niezmiernie ważne - powiedział Ryszard Kowalski, prezes toruńskiego TKKF.