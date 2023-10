Od 650 do 3500 zł brutto z ZUS? Już wkrótce wejdzie nowe świadczenie dla dorosłych!

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych

Według nowych zapowiedzi od 1 stycznia już pierwsza grupa osób niepełnosprawnych otrzyma dodatkowe świadczenie. W zamyśle jest to świadczenie skierowane do osób po 18. roku życia. Nie każdy otrzyma taką samą kwotę. Wysokość świadczenia będzie powiązana bezpośrednio z rentą socjalną (ta brutto w 2023 roku wynosi 1588,44 zł) na miesiąc).

Co z rentą socjalną?

W związku z pojawieniem się nowego świadczenia pojawiły się również obawy dotyczące tego, że wraz z przyznaniem świadczenia straciłoby się prawo do renty socjalnej. Tak nie będzie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na platformie X (dawniej Twitter) poinformowało, że rencista socjalny świadczenie to otrzyma dodatkowo, ale nie zamiast!

Ile dostanie niepełnosprawny?

Konkretna kwota dla niepełnosprawnego będzie zależała od poziomu potrzeby wsparcia - to oceniać będą wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Kwota ma stanowić określony procent wartości renty socjalnej brutto. Stawki mają wahać się od 40 procent do 220 procent. To też oznacza, że przy obecnej stawce będą to wartości od 650 do 3494 zł miesięcznie brutto.