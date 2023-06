Od euforii do rozczarowania. Nowe zdjęcia kibiców "Aniołów" na Motoarenie

Tak kibicowaliście For Nature Solutions Apatorowi w meczu z Włókniarzem Częstochowa. Do 10. biegu zanosiło się na zwycięstwo i to może nawet z bonusem, ostatnie pięć wyścigów należało już do gości. Kibice wspierali "Anioły" do końca, ale to nie wystarczyło. Byliście na Motoarenie? Poszukajcie się w naszej galerii zdjęć z trybun toruńskiego stadionu.