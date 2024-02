Od marca zmiany w przychodniach i szpitalach. Pacjencie! Lepiej się przygotuj redpp

Nowe przepisy weszły w życie 1 marca 2024 roku. Dotyczą one funkcjonowania przychodni, poradni oraz szpitali. Warto wiedzieć, co dokładnie zmieniają przepisy wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia. Na co należy zwrócić uwagę?