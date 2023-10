Odbierasz 620 zł co miesiąc? Już niedługo możesz je stracić. Sprawdź dlaczego!

Czy będą zmiany w wypłacie świadczenia wspierającego

Skąd zmiany? Wszystko z powodu wejścia w życie nowego świadczenia wspierającego, które ma obowiązywać od nowego roku. Od 1 stycznia 2024 roku specjalny zasiłek opiekuńczy przestanie być przyznawany. Co istotne, osoby, które już go mają, bądź otrzymają do końca 2023 roku wciąż go zachowają.

Koniec specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Od 1 stycznia 2024 roku w życie wchodzi ustawa o świadczeniu wspierającym. Z tego powodu od początku roku przestanie być przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Co istotne, nie oznacza to z automatu, że zostanie zlikwidowany. Osoby, które już go otrzymują bądź nabędą do niego prawo do końca tego roku mogą liczyć na ten rodzaj wsparcia także po 1 stycznia.