Okradziono sejf jednej z firm w Toruniu. Policja szybko znalazła podejrzanego i część gotówki

Z sejfu jednej z toruńskich firm skradziono 350 tysięcy złotych. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o tę kradzież.

Okradziony sejf toruńskiej firmy - podejrzany to pracownik firmy

Funkcjonariusze o kradzieży zostali poinformowani kilka godzin po tym przestępstwie. Szybko też wytypowali podejrzanego, którym okazał się 40-letni pracownik tej firmy. - Policjanci dowiedzieli się, że może on przebywać u swojej partnerki i tak w rzeczywistości było – mówi starszy sierżant. Sebastian Pypczyński z toruńskiej policji .

40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Podczas przeszukania mieszkania, w którym przebywał znaleziono również gotówkę ukrytą w kilku jego miejscach. W sumie było to ponad 218 tysięcy złotych i wszystko wskazuje na to, iż mogą to być pieniądze pochodzące z sejfu.

Toruń. Podejrzany o okradzenie sejfu tymczasowo aresztowany

Śledczy nie chcą na razie ujawniać zbyt wielu szczegółów postępowania między innymi z powodu bezpieczeństwa firmy, w której doszło do przestępstwa i dlatego, że nie odzyskano jeszcze całej skradzionej gotówki, a podejrzany nie za bardzo chce współpracować z organami ścigania. Skoro jednak 40-latkowi postawiono zarzut kradzieży z włamaniem, to wynika z tego, że nie zabrał on gotówki z otwartego sejfu, wykorzystując na przykład czyjąś nieuwagę. Musiał go w jakiś sposób otworzyć.

Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Został doprowadzony do prokuratury, która na podstawie dowodów złożyła wniosek do sądu o tymczasowego aresztowanie 40-latka. Jeszcze tego samego dnia, sąd się do niego przychylił i podejrzany 3 najbliższe miesiące 40-latek spędzi za kratami.