Opieka zdrowotna nad uczniami w Toruniu. Nowe miejsce udzielania świadczeń stomatologicznych

Czym jest opieka zdrowotna nad uczniami?

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadziła nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej w szkołach w całej Polsce. Opieka realizowana w szkole obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Należy zaznaczyć, że opieka zdrowotna realizowana jest przy współpracy z rodzicami bądź opiekunami uczniów, natomiast profilakty,czną opiekę nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania lub higienistka. Profilaktyczna opieka zdrowotna udzielana jest uczniom do 19 roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Opieka dentystyczna zapewniana jest również do 19 roku życia.