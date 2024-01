Ile dzieci w ubiegłym roku przyszło na świat na toruńskiej porodówce?

Rok 2023 pożegnaliśmy już kilka dni temu. Przyszedł czas na podsumowania. Nie mogliśmy więc przejść obojętnie obok pytania: ile dzieci w ubiegłym roku powitała toruńska porodówka? Czy urodzeń było mniej niż w latach poprzednich? Jakie zmiany szykują się w Szpitalu na Bielanach?

Mniej urodzeń nie tylko w Toruniu

Spadek liczby urodzeń dzieci jest problemem ogólnopolskim. Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego jasno mówią, że do września 2023 roku w skali całego kraju spadek wynosił 11,1%. Dziś mówi się, że liczba ta wynosi ok. 15%, lecz na pełne dane trzeba jeszcze trochę poczekać. W Toruniu sytuacja wygląda nieco lepiej, bo spadek liczy ok. 7%, o czym poinformował nas prof. Krzysztof Preis, kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu: – W ubiegłym roku w Toruniu przyszło na świat 2227 dzieci. To, że rodzi się mniej dzieci, jest ogólnopolskim problemem. W naszym mieście spadek wynosi ok. 7%, a w całej Polsce ok. 15%.

Niezwykłe wydarzenie na toruńskiej porodówce

W ubiegłym roku na toruńskiej porodówce wydarzyło się też coś, czego jeszcze nie było Na – po raz pierwszy przyszły na świat czworaczki, o które troszczył się właśnie prof. Preis. Rodzice dzieci pochodzą z Gdańska, a na toruńską porodówkę trafili właśnie za doktorem Preisem. Wcześniej w Szpitalu na Bielanach rodziły się dzieci z ciąż mnogich, lecz były to co najwyżej trojaczki. Prof. Krzysztof Preis do Torunia trafił dwa lata temu, a wraz z nim na Bielany dotarł ministerialny program diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej, czyli chirurgia płodowa. Warto podkreślić, że w Polsce są tylko trzy ośrodki zajmujące się terapią płodu. Jeden z nich jest w Toruniu, gdzie o mamy i dzieci troszczą się ginekolodzy, położnicy czy neonatolodzy.

– Jesteśmy szpitalem trzeciego stopnia referencyjności, czyli świadczymy najwyższe standardy opieki. Troszczymy się nie tylko o porody, ale też o wszelkie najcięższe przypadki ciąż czy chorób dziecięcych – mówi prof. Preis. – W szpitalu szykują się zmiany. Oddział położnictwa na pewno będzie unowocześniany. Pojawi się nowa armatura, zmienią się też sale.

Plany na nowy oddział

Wojewódzki Szpital Zespolony ma także zyskać nowy budynek, do którego zostanie przeniesiony Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Na razie jest to wyłącznie na etapie planowania. Wcześniej jednak zostanie podniesiony standard na obecnych oddziałach, gdzie każdego dnia personel troszczy się o dzieci i ich matki, a także zwraca uwagę na ich potrzeby, dzięki czemu już w ubiegłym roku można było zacząć wprowadzać niezbędne zmiany, takie jak choćby specjalna sala do kangurowania noworodków czy zwiększenie dostępu do podawania znieczulenia zewnątrzoponowego. Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jednorazowo jest w stanie pomieścić 120 pacjentek, zarówno ginekologicznych, jak i ciężarne oraz po porodach.

– Mam nadzieję, że kiedyś uda się stworzyć specjalny oddział dla matek i dzieci, by wszystko było w jednym miejscu – mówi prof. Preis. – Żeby chirurgia dziecięca była blisko, a nie Na Skarpie, żeby rodzice nie musieli się martwić, tak jak jest na przykład w Łodzi czy Warszawie. Jestem pewien, że taka koncepcja uzyskałaby odpowiednie finansowanie.

