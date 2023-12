Oto zarobki i dodatki finansowe dla strażników w toruńskim areszcie! Godziwe? Stawki na 2024 rok

Do 8 grudnia Służba Więzienna czekała na zgłoszenia osób zainteresowanych pracą w charakterze strażników w Beczce, czyli areszcie śledczym w Toruniu (formalnie to oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Inowrocławiu). Ich planowany termin przyjęcia do pracy określono na pierwszy kwartał 2024 roku. Podano też dokładnie zarobki i wszystkie dodatki.

Jak pensja dla strażnika w Beczce? O ile dłuższe urlopy niż w innych miejscach pracy?

"Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia 4 073 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 4 729 zł na rękę dla osób poniżej 26. roku życia i 4 435 zł netto dla osób powyżej 26. roku życia" - podała Służba Więzienna w ogłoszeniu rekrutującym strażników działu ochrony w Toruniu.

To jednak absolutnie nie wszystko, czym chce przyciągnąć kandydatów do pracy Służba Więzienna. Jako dalsze zalety wymienia: możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym, a także atrakcyjny system urlopowy. Jaki?

Trzynastka, nagrody i inne dodatki finansowe - oto ich wysokość

Jakie jeszcze dodatkowe pieniądze funkcjonariuszom się należą? "Raz w roku wypłata równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto. Dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wysokości ok. 400 zł netto na osobę i zwrot kosztów dojazdu do służby" - czytamy w ogłoszeniu SW.