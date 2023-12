Praca dorywcza w Toruniu. Gdzie, jak i ile można zarobić? Sprawdziliśmy! Oto konkretne oferty z zarobkami (grudzień 2023)

W grudniu Petsy szuka osób do takiej pracy dorywczej w Toruniu, bo i u nas rozwija działalność. Zapewnia pomoc na każdym polu. - Także dostęp do wiedzy naszego behawiorysty i zoopsychologa - podkreśla w ogłoszeniu.

Petsy to działająca już w wielu miastach Polski firma, która kojarzy tak zwanych petsitterów, czyli osoby wyprowadzające psy, z ich właścicielami. Ma swój portal internetowy i jest aktywna na Facebooku. "Wyprowadzaczom psów" zakłada profile i w ten sposób zapewnia zlecenia.

Od 100 do 3000 zł miesięcznie - takie zarobki obiecuje firma Petsy tym, którzy w Toruniu chcą wyprowadzać psy . Czekaja na zgłoszenia chętnych.

Dorobić w Toruniu można tez rozwożąc restauracyjne i barowe dania do domów klientów. Niektórzy zleceniodawcy oczekują, że kandydat do pracy będzie dysponował własnym pojazdem. Inni zapewniają transport - firmowy samochód lub rower. A ile można zarobić?

Znana sieć Glovo natomiast kurierom i dostawcom płaci 25-30 zł za godzinę brutto. W Toruniu także w grudniu szuka chętnych do pracy. "Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie do 7000 zł brutto miesięcznie! Do tego: ubezpieczenie w trakcie wykonywania zamówień, stałe wsparcie, możliwość wynajmu pojazdu od jednej z polecanych firm, program poleceń (pieniądze za nowego pracownika-red.), elastyczne godziny pracy i bonus za pracę w deszczu" - wylicza firma.

Wynagrodzenie? 23-26 zł za godzinę pracy brutto. Ale to nie wszystko. "Samochód firmowy, a obiad gratis. Przyjemna atmosfera"- ogłasza restauracja.

Osoby do rozwożenia jedzenia weekendami poszukuje obecnie na przykład restauracja Lotos przy ul. Strumykowej na starówce w Toruniu. To znany od lat lokal z kuchnią azjatycką.

Praca dla fizjoterapeutów w domach klientów. Obiecują atrakcyjne zarobki

Od 7 tys. 500 do 13 tys. zł miesięcznie - takie atrakcyjne zarobki obiecuje spółka Epione tym, którzy w Toruniu podejmą się pracy fizjoterapeutów domowych.

Co to za firma? "EPIONE Sp. z o.o. istnieje na rynku usług medycznych od 1997 roku. Siedziba naszej firmy znajduję się w Katowicach. Fundamentem w polityce naszej firmy jest "kompleksowość", czyli dostępność do jak najszerszego zakresu usług medycznych dla naszych pacjentów. Realizujemy nieodpłatne świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczy usługi komercyjne (odpłatne)" - tak przedstawia się pracodawca.

W Toruniu spółka szuka osób z wykształceniem kierunkowym (licencjat lub tytuł mgr fizjoterapii), prawem wykonywania zawodu i doświadczeniem w pracy z pacjentem leżącym. Zatrudnia również osoby bezpośrednio po ukończeniu studiów w zakresie fizjoterapii.

Co oferuje Epione? Zatrudnienie na podstawie własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia (do wyboru) oraz elastyczne godziny pracy. Poza obiecywanymi zarobkami natomiast także dopłaty paliwowe i dostęp do kart sportowych.