Oto zarobki i majątki prezesów miejskich spółek w Toruniu! MPO, MZK, TTBS, TiS i Wodociągi - dochody imponują

Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów: 284 tys. zł dochodu z funkcji

Władysław Majewski jest prezesem Toruńskich Wodociągów od 2006 roku. Należy do rekordzistów, jeśli chodzi o dochody z szefowania miejskiej spółce. Przez ubiegły rok osiągnął z tego tytułu 284 tys. 858 zł dochodu.

Jakie majątki i dochody mają radni z Torunia i okolicy, którzy zasiedli w ławach nowego Sejmiku Województwa? Sprawdziliśmy. Szczególnie imponują majątki rajców, dla których to już kolejna przygoda w…

Zgromadzony przez niego majątek robi wrażenie. Prezes posiada ok. 80 tys. zł oszczędności i kolejne sumy ulokowane w papierach wartościowych. Posiada dom warty 800 tys. zł, trzy mieszkania (warte ok. 350, 420 i 400 tys. zł) oraz działkę wartą ok. 350 tys. zł. W garażu parkuje auto marki Audi A4 Sedan (rocznik 2018), a wśród cennych składników majątków wylicza m.in. instalacje fotowoltaiczną. Kredytów żadnych nie spłaca.