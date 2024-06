Baseny letnie w Toruniu. Gdzie są, ile kosztują i jak z nich korzystać?

Baseny letnie otwarto uroczyście w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca. Będą działać nieprzerwanie do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. W Toruniu są obecnie trzy miejsca do kąpieli pod chmurką:

w kompleksie sportowym na osiedlu Na Skarpie (ul. Przy Skarpie 4)

za budynkiem CT Park na Bydgoskim Przedmieściu (ul. Szosa Bydgoska 3)

przy Campingu Tramp (ul. Kujawska 14).