Panie jako liderki. Kto jeszcze znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Torunia?

W połowie lutego KO, której główną siłą jest Platforma Obywatelska, zaprezentowała - jako pierwszy komitet - kandydata na prezydenta Torunia w zaplanowanych na 7 kwietnia wyborach samorządowych. Jest nim Paweł Gulewski. W sobotę 9 marca przedstawione zostały osoby, które z jej list kandydują do Rady Miasta.

Wybory 2024. Na listach KO do Rady Miasta Torunia panie są przed radnymi

Jak już wcześniej informowaliśmy, na miejscach nr 1 na każdej z czterech list jest kobieta. Trzy z nich to panie związane miejscami pracy z liderem PO w Toruniu i okolicy, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim. Zatrudnione są w instytucjach samorządu województwa. To koordynatorka ds. pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu Anna Szytniewska, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Edyta Macieja-Morzuch i prezes marszałkowskiej spółki: Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Agnieszka Wasita. "Jedynką" jest także kompozytorka i nauczycielka w Zespole Szkół Muzycznych Magdalena Cynk-Mikołajewska.

Miejsca paniom na szczytach list KO musieli ustąpić panowie, w tym radni tego ugrupowania zasiadający w kończącej właśnie kadencję obecnej Rady Miasta: Bartłomiej Jóźwiak, Łukasz Walkusz, Jakub Hartwich i Michał Rzymyszkiewicz. Na "dwójce" znalazł się też wspomniany Paweł Gulewski.

- 15 października ubiegłego roku zrobiliśmy pierwszy krok do uzdrawiania Polski - mówił senator Tomasz Lenz, lider PO w województwie kujawsko-pomorskim. - Chcemy też normalnego samorządu, pozbawionego nacisków z Warszawy.

W poprzednich wyborach KO wprowadziła do 25-osobowej Rady Miasta Torunia 10 radnych. Teraz celem ugrupowania - jak mówił senator Lenz - jest zdobycie większości w tym gremium. To - jak łatwo policzyć - co najmniej 13 radnych.