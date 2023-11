Parkingi Park&Ride w Toruniu wreszcie otwarte. Zobacz, jak wyglądają

Budowa dwóch parkingów kosztowała ponad 30 milionów złotych. Miały być otwarte już latem, ale na przeszkodzie stanęło wdrożenie systemu biletowego. Informatycy długo nie mogli się uporać z instalacją systemu, który przewiduje kupno biletu turystycznego. Władze Torunia tłumaczyły, że to niespotykane nigdzie indziej w Polsce rozwiązanie. Stąd kłopoty z otwarciem park and ride. Po ponad 3 miesiącach zwłoki problem wreszcie udało się usunąć.

Lokalizacja na plus

Parkingi zlokalizowano w dwóch miejscach we wschodniej części Torunia. To ulice Dziewulskiego i Olimpijska. Na dwupoziomowym parkingu przy Dziewulskiego znalazły się 222 miejsca, z czego 20 na zewnątrz parkingu. Osiem miejsc przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Cztery miejsca wyposażono w ładowarki do aut elektrycznych.

We wtorek, 21 listopada otwarto w Toruniu dwa parkingi P&R Agnieszka Bielecka

Przy Olimpijskiej na kierowców czeka 217 miejsc, z czego 5 dla osób niepełnosprawnych i tyle samo co przy Dziewulskiego - dla aut elektrycznych.