Pasażerowie toruńskiego MZK zaufali stacjonarnym biletomatom

Cztery urządzenia zamontowano w lipcu 2023 roku wzdłuż nowo wybudowanej trasy tramwajowej na północ Torunia. Stanęły na przystankach tramwajowych „Targowisko” (peron zachodni w kierunku centrum) i „Żwirki i Wigury” (peron wschodni) oraz na przystankach tramwajowo-autobusowych „Koniuchy” (peron środkowy) i „Hubego” (peron północny). Do końca grudnia 2023 r. pasażerowie kupili w nich prawie 24,8 tysiąca biletów.

Zakupiono je w ramach projektu „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kosztowały ponad milion złotych, z czego dotacja wyniosła ok. 743,6 tys. zł, czyli ok. 85 procent.

Ponad dwa tysiące w kilka dni

Łącznie w ośmiu urządzeniach do końca roku 2023 kupiono ponad 27 tysięcy biletów różnego rodzaju. Większość to bilety czasowe, ale dużym zainteresowaniem cieszą się także bilety przypisywane do karty płatniczej jako bilety wirtualne.