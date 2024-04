Paweł Gulewski ma przeczucie graniczące z pewnością, że w Toruniu będzie druga tura

KO wygrywa do sejmiku

Pierwsze wyniki wyborów do sejmików przyjęli z mieszanymi uczuciami. Nastroje znacznie się poprawiły, gdy zebrani usłyszeli sondażowe wyniki wyborów do sejmiku kujawsko pomorskiego. Według prognoz wygrała je Koalicja zdobywając 38 procent głosów, o 10 procent więcej niż Prawo i Sprawiedliwość.

- W regionie zdecydowanie wygrywamy i myślę, że wygrywa nie tyle partia i ugrupowania polityczne, ale przede wszystkim lata naprawdę dobrej i ciężkiej pracy, co mieszkańcy dostrzegają – powiedział Piotr Całbecki, od kilku kadencji marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - Chcę podziękować wszystkim, którzy głosowali na nasze ugrupowanie. Dziękuję również opozycji, która walczyła z nami dzielnie i fair play. Wszyscy rozumiemy, że jesteśmy rodziną samorządową i to jest piękne, że szanujemy się nawzajem również w takim gorącym okresie wyborów.

Samorządowcy PiS w jednym z toruńskich lokali oczekiwali na wyniki wyborów samorządowych. I chociaż PiS, według sondaży zdobyło najwięcej głosów w Polsce, to toruńscy samorządowcy nie mieli tęgich…

Gulewski: Będzie II tura

Na pierwsze, chociażby bardzo ogólne wyniki wyborów prezydenckich w Toruniu niestety trzeba było czekać znacznie dłużej. Wśród zgromadzonych nikt jednak nie miał wątpliwości, że po raz pierwszy od ponad 20 lat w Toruniu dojdzie do drugiej tury. Wątpliwości co do tego nie miał również kandydat KO na prezydenta miasta.