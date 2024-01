Paweł Gulewski nie będzie już wiceprezydentem Torunia. Kto przejmie jego obowiązki?

- Mam pewien niedosyt - stwierdził Gulewski podsumowując swoją pracę na stanowisku wiceprezydenta. - Wielokrotnie rozmawialiśmy o powołaniu społecznego sklepu socjalnego. Ten projekt nie wypalił, ze względu na decyzję operatora, z którym już byliśmy bardzo po słowie. Jest kilka rzeczy dotyczących środowiska i ekologii, które nie zaistniały, co nie oznacza jednak, że nie zaistnieją, chociażby wspominane wielokrotnie uzupełnienie zielonej konstytucji, czyli zarządzenie dotyczące kryteriów i zasad ochrony zieleni w trakcie inwestycji. Jako sukces może być postrzegana sieć inwestycji zielonych prowadzonych nie tylko w formie pilotażu. Są to działania przewidziane do realizacji, takie jak parki kieszonkowe, czy zielone korytarze. Jest to również park linearny, który powstanie na północy miasta. Jest też Toruńskie Centrum Usług Społecznych, dzienne domy pobytu, które są naprawdę rewolucyjnym podejściem, jeśli chodzi o zabezpieczenie osób w wieku senioralnym.