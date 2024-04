Paweł Gulewski prywatnie z rodziną. Co w duszy gra kandydatowi na prezydenta Torunia?

Paweł Gulewski do Torunia przeprowadził się z Podlasia w 1989 roku. Wraz z najbliższymi zamieszkał przy ul. Sienkiewicza na niespokojnym wówczas Bydgoskim Przedmieściu. Nie polubił miasta od razu - męczył go hałas, tłumy ludzi, setki uczniów w SP nr 11, gdzie kończył podstawówkę.

Z politologii UMK do Stanów Zjednoczonych

- Byłem wycofany, zakompleksiony, przytłoczony tym wszystkim. Przyjechałem ze spokojnej, sielskiej wsi, gdzie życie toczyło się zupełnie innym tempem - wspomina Paweł Gulewski. - Potem była szkoła średnia, i to nie V LO, gdzie startowałem, ale się nie dostałem, tylko "dwójka" na Skarpie. To tam pokochałem polski i historię, i tam zdałem sobie sprawę, że naprawdę lubię mówić. A to była już prosta droga na UMK i na politologię.

Szybka przemiana w tatę

- 10 lat temu Paweł jako radny przyszedł do urzędu marszałkowskiego coś załatwić i wszedł do mojego pokoju przez pomyłkę. Spojrzeliśmy na siebie, on się tak pięknie uśmiechnął i miałam wrażenie, jakbyśmy od dawna się znali - opowiada Magdalena Gulewska. - Potem spotkaliśmy się na mieście, a on już wiedział o mnie co nieco, wypytywał swoimi kanałami. Długo nie trwało i zostaliśmy parą. Było w tym coś niesamowitego, co zdarza się w życiu rzadko, o wiele częściej w romantycznych filmach.

Rodzina Pawła Gulewskiego podczas spotkania z dziennikarzami "Nowości" Grzegorz Olkowski

Jaka jest ich codzienność? Magdalena i Paweł mają dwóch synów. Starszy Mikołaj wkrótce skończy 4 lata, jest przedszkolakiem. Młodszy Jasio ma półtora roku i chodzi do żłobka. Mama chłopców po macierzyńskim niedawno wróciła do pracy. Nim to się jednak stało, wraz z mężem postawili na dobrą organizację zwykłego życia, dokładnie podzielili obowiązki, precyzyjnie określili, co do kogo należy.