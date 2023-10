Pchli targ w Toruniu. Co i za ile można tutaj kupić?

Co można kupić na pchlim targu przy ulicy Grudziądzkiej? Łatwiej chyba jest zapytać, czego nie można kupić.

Pchli targ w Toruniu: w ofercie okulary a la Jackie Kennedy

- Co to za okulary przeciwsłoneczne? - pyta jedna z pań, która odwiedziła pchli targ w niedzielę 22 października. - Oryginalne, amerykańskie z lat sześćdziesiątych, żona prezydenta Kennedy'ego jeździła w takich kabrioletem, odpowiada wystawca. "Stówka" - odpowiada on na pytanie o cenę okularów a la Jackie Kennedy.

Na innych stoiskach przy Grudziądzkiej oferowane były mebel i inne elementy wyposażenia mieszkań, w tym także kuchni sprzed lat. To choćby dzbanki, wazony, sztućce, słoje, wazy, misy. Za ładny ceramiczny dzbanek do kawy jedna z wystawczyń chciała 25 złotych. Ostatecznie, po krótkim targu, kupujący zapłacił jej 23 złote. Stojąca obok duża donica ogrodowa byłą do kupienia za 150 złotych.