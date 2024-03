Pchli targ w Toruniu. Tak było na tym ostatni weekend. Co można kupić?

Kolejny pchli targ w Toruniu zorganizowano na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w niedzielę 17 marca. To niedziela niehandlowa, więc nie było przeszkód w zaproszeniu na to wydarzenie wystawców i odwiedzających. Pchli targ rozpoczął się tradycyjnie o godzinie 6, koniec wyznaczono na godzinę 14.

Pchli targ w Toruniu. Deszczu na szczęście nie było

Pchli targ w Toruniu. Co z kolejnymi w marcu i kwietniu?

Niektórych na ten pchli targ być może przyciągnęło to, że był on w zasadzie ostatnim organizowanym w marcu. Następna niedziela, 24 marca jest niedzielą handlową. W ten dzień wystawcy i odwiedzający pchli targ muszą ustąpić miejsca klientom Centrum Handlowego "Kometa" i ich samochodom. Będzie to niedziela palmowa, na tydzień przed Wielkanocą. Trudno przypuszczać, by wystawcy odwiedzający pojawili się przy Grudziądzkiej siedem dni później. Będzie to niedziela wielkanocna.

Kolejny pchli targ w normalnym wymiarze odbędzie się więc w niedzielę 7 kwietnia. Chociaż będzie to niedziela specyficzna - na ten dzień zaplanowano przecież wybory samorządowe. Będzie okazja, by na pchlim targu stawić się przed albo po wizycie w lokalu wyborczym.