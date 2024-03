Niepokój o przyszłość Targowiska Miejskiego i dojście do niego. Zdaniem władz Torunia jest niepotrzebny

Działacze Rady Okręgu Bydgoskie są kolejnymi, którzy zabierają głos w sprawie przyszłości Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej. To temat często podnoszony w czasie kampanii wyborczej przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. Targowisku zagrażać ma będąca w końcowej fazie przygotowań budowa odcinka trasy staromostowej (inaczej pisząc - odcinka alei 700-lecia Torunia) między Osiedlem Młodych a ulicą Dekerta, po zachodniej stronie rynku. Inwestycja ta wiąże się z likwidacją części targowiska. Inaczej będzie wyglądać dojście do niego od strony cmentarza św. Jerzego.

Niepokój o los kupców z Targowiska Miejskiego w Toruniu i dojście do niego

- Mieszkam w pobliżu od 42 lat - mówi Aldona Mackiewicz z Rady Okręgu Bydgoskie. - Okoliczni mieszkańcy od lat chodzą przez cmentarz na targowisko. Będzie wielką tragedią, jeśli na tym szlaku nie będzie przejścia dla pieszych przecinającego trasę staromostową. Mamy przykład z Chełmińskiego, gdzie po wybudowaniu trasy średnicowej nie zadbano o przejście przez nią na wysokości tamtejszego cmentarza, w miejscu, przez które mieszkańcy chodzili od dziesiątków lat. W efekcie dochodziło do wypadków. Chcemy uniknąć takich sytuacji.

- Przejście przez trasę staromostową ma powstać, ale w miejscu odległym od tego, w którym jest najbardziej potrzebne. To będzie bardzo niewygodne rozwiązanie dla mieszkańców. Będziemy wnioskować do Miejskiego Zarządu Dróg, by w projekcie zostało uwzględnione przejście w najdogodniejszym dla nich punkcie - podkreślił Maciej Stawiski, przewodniczący Rady Okręgu Bydgoskie.

Teren między Targowiskiem Miejskim a cmentarzem św. Jerzego - tędy będzie poprowadzony odcinek trasy staromostowej, przy którym zostaną utworzone miejsca parkingowe Agnieszka Bielecka

Co ciekawe, w czasie konferencji prasowej działaczy rad okręgów, na Targowisku Miejskim kampanię wyborczą prowadził kandydujący na prezydenta Michał Zaleski oraz kandydaci jego komitetu wyborczego do Rady Miasta. Podczas ich rozmów z kupcami i klientami pojawił się także wątek budowy odcinka trasy staromostowej i przyszłości rynku. Zaznaczmy, że wśród występujących na konferencji prasowej działaczy rady okręgu i innych osób także byli kandydaci do Rady Miasta - z list komitetu Aktywni dla Torunia oraz Prawa i Sprawiedliwości.