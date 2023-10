Pielgrzymka harcerzy śladami błogosławionego ks. Wincentego Frelichowskiego

Pielgrzymka śladami ks. Frelichowskiego

Pielgrzymka do miejsc związanych z błogosławionym – do Torunia, gdzie m.in. był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz do niemieckich obozów koncentracyjnych Fort VII, KL Stutthof, KL Sachsenhausen i KL Dachau – miejsca śmierci, to uczczenie rocznicy beatyfikacji patrona polskich harcerzy – Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Na rozpoczęciu w Toruniu, w środę, 18 października, obecny był również siostrzeniec błogosławionego pan Zygmunt Jaczkowski, prezes Fundacji " Caritas Super Omnia Est", która była organizatorem pielgrzymki. W spotkaniu brali udział harcerze z Polski, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec.

Kolejnego dnia uczestnicy pielgrzymki dzięki uprzejmości Muzeum KL Stutthof mogli zwiedzić Muzeum i poznać nieludzkie warunki w jakich musieli przebywać więźniowie niemieckiego obozu KL Stutthof.