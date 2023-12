Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu. W podzięce za błogosławionego

Tradycyjnie na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia także do Torunia dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Za pośrednictwem prezydenta Michała Zaleskiego harcerze przekazali je torunianom.

Światło Pokoju to ogień, który płonie bezustannie w Grocie Narodzenia w Betlejem. Legenda głosi, że pierwszym, który przewiózł je stamtąd w rodzinne strony, był rycerz powracający z wyprawy krzyżowej, pragnący przekazać najbliższym tchnienie dobroci i pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju to z kolei idea ponad 30-letnia. Narodziła się w 1986 roku za sprawą Austriackiego Radia i Telewizję. Światło z Groty Narodzenia Pańskiego jest przewożone na pokładzie samolotu Austriackich Linii Lotniczych do Wiednia, skąd skauci roznoszą je po całym kraju i przekazują na granicach skautom z sąsiednich państw.

Betlejemskie Światło Pokoju: z Wiednia do Torunia

Do Polski Betlejemskie Światełko Pokoju przybywa ze Słowacji, skąd odbierają je polscy harcerze i przekazują z miasta do miasta. W tym roku zostało ono im przekazane w niedzielę 10 grudnia w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Do województwa kujawsko-pomorskiego trafiło tydzień później. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego przejęła je podczas mszy świętej w niedzielę 17 grudnia w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie.

W Toruniu Betlejemskie Światło Pokoju pojawiło się dzień później, w poniedziałek 18 grudnia. Zostało przekazane miejscowym harcerzom podczas mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego harcerze uważają za swojego duchowego patrona. Po niej Światło przeniesiono na Rynek Nowomiejski. Tam, w pobliżu szopki bożonarodzeniowej, ogień przekazany został prezydentowi Michałowi Zaleskiemu, który odebrał je w imieniu mieszkańców Torunia. W przekazaniu Światła uczestniczył też przyjaciel i opiekun harcerzy ks. Józef Nowakowski, wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz i radny Michał Jakubaszek (PiS). Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych - policjantów, strażaków i strażników miejskich.

- Jest to wyjątkowy moment, bo Betlejemskie Światło Pokoju dociera w sytuacji, w której tereny, z których zostaje przyniesione, są ogarnięte wojną. Giną ludzie i czas, aby to się skończyło, aby postawić temu sprzeciw. Czyńmy pokój – mówił prezydent Zaleski.

Betlejemskie Światło Pokoju: dziękczynienie za błogosławionego z Torunia

"Betlejemskie Światło Pokoju jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju" - czytamy na stronie internetowej swiatlo.zhp.pl.

Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 to „Czyńmy pokój". Wpisuje się ono w dziękczynienie harcerzy w Polsce za ustanowienie wspomnianego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerstwa polskiego. Przypomnijmy, że został on ustanowiony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Toruniu 7 czerwca 1999 roku. Przypomnijmy, że urodzony w Chełmży w 1913 roku ks. Stefan Wincenty Frelichowski w wieku 14 lat wstąpił do ZHP. Działał w nim aktywnie do wybuchu II wojny światowej. Po przyjęciu święceń kapłańskich od 1 lipca 1938 roku był wikariuszem parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. We wrześniu 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Był więziony w kilku obozach koncentracyjnych. Zmarł w obozie w Dachau w lutym 1945 roku po tym, jak zaraził się tyfusem od współwięźniów, którym niósł pomoc.

