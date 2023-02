Pierwsze śliwki robaczywki. Unia lepsza od KH Energi w pierwszym meczu ćwierćfinałowym

Torunianie jechali na mecz w dobrych humorach - podbudowani dobrymi wynikami w końcówce fazy zasadniczej chcieli sprawić urodzinowy prezent kierownikowi Przemysławowi Bomastkowi. Były toruński hokeista skończył w środę 44 lata.

Pierwsza tercja zakończyła się bezbramkowo. Obie ekipy grały po kilkadziesiąt sekund w przewadze (kary Wanata i K. Kalinowskiego), ale nie wykorzystały okazji.

W drugiej tercji oświęcimianie widząc, że to nie przelewki (poprzednie dwa mecze z KH Energa wygrali dopiero po karnych i dogrywce) rzucili się do ataków. W końcu w 25. min. Dziukow strzałem z bliskiej odległości przełamał świetnie spisującego się Ekholma Rosena. A krótko przed przerwą gospodarze zdobyli dwa kolejne gole. Najpierw świetną kontrę i sytuację sam na sam wykorzystał Denyskin, a potem Pangiełow, podczas gry czterech na czterech wykorzystał świetne podanie Padakina. To rozstrzygnęło losy meczu.