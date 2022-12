Piłkarskie Orły. Patryk Winsztal listopadowym laureatem

W listopadzie piłkarze mieli mniej okazji do tego, by wyróżnić się swoją skutecznością - był to miesiąc, w którym rozegrano już ostatnie jesienne kolejki przed zimową przerwą. Dla Winsztala nie była to jednak żadna przeszkoda, gdyż cały czas popisywał się dobrą skutecznością i od początku miesiąca był liderem naszej klasyfikacji. W spotkaniu grudziądzan z Polonią Środa Wielkopolska właśnie on zdobył dwie bramki, które pozwoliły jego drużynie jeszcze w pierwszej połowie objąć pewne prowadzenie.

Tydzień później Winsztal poszedł za ciosem i trafił do siatki Błękitnych Stargard. Trzeciego listopadowego meczu Olimpia już nie zagrała - z powodu ataku zimy spotkanie z Gedanią przełożono na wiosnę. Nawet taka decyzja i fakt rozegrania jednego meczu mniej nie przeszkodziły jednak Winsztalowi w zajęciu pierwszego miejsca w naszej listopadowej klasyfikacji. 23-latek jest drugim zawodnikiem Olimpii, który zwyciężył w Piłkarskich Orłach.