"Pod wspólnym niebem". Szaleństwo na darmowym koncercie w Toruniu. Tak się bawiliście z okazji Święta Województwa!

Przypomnijmy, że Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypada 7 czerwca. Zostało ustanowione na pamiątkę wizyt w regionie jego patrona, papieża św. Jana Pawła II. Przypomnijmy, że gościł on we Włocławku 6 i 7 czerwca 1991 roku, a w Bydgoszczy i Toruniu - 7 czerwca 1999 roku.

Święto województwa w Toruniu: konferencja, festiwal i spotkanie młodych

W tym roku, tak jak w ubiegłych latach, Święto Województwa zaplanowano na wiele dni w różnych zakątkach regionu. W ramach jego obchodów w Toruniu we wtorek 4 czerwca odbył się koncert "Pięciolinia Wolności". W czwartek 6 czerwca debatowano na konferencji naukowe „Fides et ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później”. Nawiązywała ona do spotkania papieża z przedstawicielami polskiego świata nauki, do którego doszło 7 czerwca 1999 roku w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.