Podsumowano XII Marszałkowski Bal Dobroczynny. Zebrano 735 tys. zł na wsparcie potrzebujących

Placówki potrzebują remontów, dostosowania do wymagań współczesnego świata, doposażeń i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków dla swoich podopiecznych. Przedstawicielki beneficjentów nie kryły zdziwienia i wzruszenia, bo jak mówią, każda pomoc jest na wagę złota.

– W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, otrzymałyśmy wsparcie pieniężne. Będziemy inwestować w instalację przeciwpożarową. Dom, w którym mieści się nasza placówka, jest zabytkiem. Należy dostosować go do obowiązujących przepisów, by zapewnić bezpieczeństwo samotnym matkom – mówiła siostra Katarzyna Maciejewska prowadząca Dom Dla Samotnych Matek w Żołędowie. – Fundusze, które cały czas otrzymujemy od marszałka, przeznaczamy na to, aby nasz dom udoskonalać.