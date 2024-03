"Spajdermenka": niezwykły spektakl niezwykłego toruńskiego teatru

Mające siedzibę w Toruniu Dorotkowo, czyli Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół na skalę ogólnopolską pomaga osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobami obciążonymi zespołem Downa. Co roku szczególne wydarzenie przygotowuje na 21 marca. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nawiązuje do obecności u osób z Trisomią 21 dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Trisomia 21 nazywana jest zespołem Downa.