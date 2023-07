Podtoruńskie Zawały po ośmiu latach od tornada. Jak dziś wygląda wieś? [zdjęcia z drona]

Trauma po wydarzeniach z lipca 2015 roku była ogromna. Mieszkańcy wsi przez kilka lat niechętnie rozmawiali z przedstawicielami mediów, bo nie chcieli wracać do tamtej tragedii. Dziś, po takim czasie, jest już inaczej, nie mieliśmy kłopotów z rozmowami z miejscowymi.

- Do tej pory jednak gdy dostajemy sms-owe alerty, że zbliża się jakaś anomalia, strach wraca - twierdzi sołtyska. - Zwłaszcza u dzieci, które pamiętają tamte wydarzenia. Pamiętam, że zaraz po tej nawałnicy dzięki prezydentowi Zaleskiemu i wójtowi gminy mogły wyjechać na wakacje do Torunia, by choć na chwilę zapomnieć o tym, co się stało.