Polacy w Katarze, czyli jestem kibicem spełnionym (komentarz)

Widząc, jak nasi męczą się grając w piłkę postanowiłem nie mieć żadnych wymagań wobec nich. Cieszyć się z każdego strzału, udanej interwencji bramkarza, może nawet gola, o zdobytym punkcie nawet nie marząc...

I zobaczcie, jak szczęśliwy żegnam się z tym mundialem jako kibic Polski. Już w pierwszym meczu było super - punkt zdobyty z Meksykiem i świadomość, że przerwaliśmy serię odpadania już po drugiej serii spotkań (matematycznie wiadomo było, że przed trzecią potyczką jakieś szanse na awans z grupy będą). Żałowałem tylko, że mieliśmy karnego, którego nie wykorzystał sam Robert Lewandowski. Gdyby tej jedenastki nie było, zupełnie inaczej wiele osób podchodziłoby do tego zero do zera. A ja nie płakałem i nie narzekałem. „Lewy” sam sobie wywalczył ten rzut karny. Pokażcie mi innego napastnika, który rzuciłby się w tamtej sytuacji walczyć o piłkę, która wydawałaby nie do wywalczenia. Tak był spragniony jej widoku, że wręcz zanurkował w pole karne i tam dał się sfaulować. Czyli - sam zapracował i sam zepsuł. Uznałem, że ten incydent trzeba wykasować z pamięci i uznać remis za sukces.