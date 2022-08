Półfinał jest blisko, ale niepewność pozostaje (ligowy żużlowy terminarz na weekend)

For Nature Solutions Apator nie popisał się w pierwszym półfinałowym meczu w Toruniu ze Stalą Gorzów. Wprawdzie wygrał, ale tylko 46:44, co przy ogromnym osłabieniu gości (kontuzje Martina Vaculika, Andersa Thomsena i Oskara Palucha) przyjęto z dużym niedosytem. Kibice liczyli bowiem na wysokie zwycięstwo i zapewnienie sobie awansu do półfinału już w pierwszym spotkaniu.

I tak jednak sytuacja torunian nie jest zła. Szczęśliwie dla nich Motor Lublin pokonał na wyjeździe Unię Leszno, a Włókniarz Częstochowa we Wrocławiu Spartę. Jeśli w niedzielę (wszystkie mecze zaplanowano na godzinę 19.15) leszczynianie i wrocławianie nie wygrają na wyjazdach, wynik w Gorzowie nie będzie miał dla Apatora większego znaczenia - i tak awansuje, w najgorszym wypadku jako najlepszy z przegranych, bo mają dwa meczowe punkty.

Co ciekawe - gdyby Stal wygrała dwoma punktami, zarówno ona, jak i Anioły znalazłaby się w półfinałach bez względu na to, jakie padłyby wyniki w innych meczach.