Policyjna akcja na stacji paliw w Toruniu. Zatrzymano poszukiwanego 40-latka

Policjant z Torunia po służbie zatrzymał poszukiwanego 40-latka

Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór (18 lipca). Sierżant Dawid Borowiecki po dwunastogodzinnej służbie wracał do domu. Zatrzymał się na stacji pali w Toruniu.

- Stojąc przy kasie, rozpoznał mężczyznę, który miał zakaz prowadzenia pojazdów. Policjant wyszedł na zewnątrz i poczekał, by zweryfikować czy klient stacji paliw stosuje się do decyzji sądu. Intuicja nie zawiodła funkcjonariusza. Obserwowany przez niego 40-latek poszedł prosto za kierownicę samochodu. Policjant podjechał prywatnym autem w taki sposób, że zablokował mu wyjazd. Następnie podszedł do niego, odebrał kluczyki i telefonicznie poprosił o przyjazd umundurowanych funkcjonariuszy - relacjonuje mł. asp. Dominika Bocian z toruńskiej policji.

Policyjny patrol, który przybył na miejsce, potwierdził, że 40-latek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany za swoje dawne przewinienia.