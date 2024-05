Grudziądz. Z nożem napadał na chłopców i okradał. Jest surowy wyrok, bo Paweł Z. to recydywista

Na wymiar kary, którą 34-letniemu Pawłowi Z. wymierzył właśnie sąd, miała wpływ także jego przeszłość. To recydywista, który na koncie ma już wyroki za podobne przestępstwa. Tym razem za kraty pójdzie na 6 lat. To kara bez żadnego zawieszenia.

Od nocy do świtu. Tak Paweł Z. napadał na chłopców w Grudziądzu

To był piątek, 22 września 2023 roku, około godziny 16.30 - od tego momentu zaczął się przestępczy rajd Pawła Z. z nożem w ręku. O tej porze mężczyzna zaatakował dwie swoje pierwsze ofiary -byli to chłopcy w wieku 14 i 15 lat, przebywających na terenie dawnych zakładów mięsnych przy ul. Narutowicza w Grudziądzu. Grożąc im nożem rozbójnik żądał oddania wszystkiego, co cenne.